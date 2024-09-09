ロシア軍が北海道に上陸──。1カ月後、釧路に展開する陸上自衛隊で小隊を率いる安達3尉は、中隊指揮所から呼び出しを受ける。各小隊長を前に、武田中隊長は「明朝5時、ロシア軍がここに到達する可能性がある」と告げる……。【続きを読む】《空自の援護がない…!》結局、俺たちは目の前の任務を一つ一つ処理していくしかないのだ第2話〈後編〉へ続く〈《空自の援護がない…!?》結局、俺たちは目の前の任務を