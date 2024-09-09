パワハラ疑惑など兵庫県の斎藤知事の一連の問題で、「維新の会」は知事の辞職を申し入れることを決めました。兵庫県議会の「維新の会」議員団によりますと、9日午後、副知事に斎藤知事の辞職とそれに伴う出直し選挙を実施するよう申し入れるということです。斎藤知事に対しては6日に兵庫県議会の百条委員会で、告発文書を作成して公益通報をした元局長への対応などについて証人尋問がありました。これを受けて自民党など4