猛烈な勢力で中国やベトナムなどを直撃した台風11号は8日、熱帯低気圧に変わりました。ベトナム北部でも被害が拡大しています。ロイター通信によりますと、台風11号は猛烈な勢力を保ったまま、ベトナム北部に上陸し、8日、熱帯低気圧に変わりました。首都ハノイでも、強風による倒木や家屋の損壊などの被害が出ていて、地元当局や住民が復旧作業にあたっています。政府などの集計では台風とそれに伴う土砂崩れによって21人が死亡し