テニスの全米オープン男子シングルスで初優勝したヤニク・シナー＝ニューヨーク（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】テニスの全米オープン最終日は8日、ニューヨークのビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで行われ、男子シングルス決勝で第1シードのヤニク・シナー（イタリア）が第12シードのテーラー・フリッツ（米国）に6―3、6―4、7―5でストレート勝ちし、イタリア勢として初優勝を果たした。23歳のシ