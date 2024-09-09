サッカーJ2リーグ第30節の9試合が、7日（土）、8日（日）に開催されました。首位の横浜FCは敵地での愛媛FC戦で4得点の快勝。直近は13勝3分と16試合連続負けなしとしています。上位対決となった清水エスパルスとV･ファーレン長崎の一戦は1-1のドロー。台風10号の影響を受けて、前節の徳島ヴォルティス戦が中止とった清水は1試合少ないですが、横浜FCと勝ち点4差に広がりました。J1プレーオフ圏内の争いは混とん。4位ベガルタ仙台が