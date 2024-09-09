◇サッカー 2024JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝2nd leg(8日、各地)第1戦を6-1で快勝した横浜F・マリノスは、敵地で北海道コンサドーレ札幌と激突。前半14分にFWヤン マテウス選手のゴールで先制しましたが、後半開始早々にMF菅大輝選手に決められると、後半32分にも菅選手に決められ、後半だけで3失点。敗れたものの2戦合計7-4で、2年連続の準決勝進出を決めました。第1戦を1-0で勝利した川崎フロンターレは、敵地で唯一J2で勝