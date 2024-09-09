モデルでインフルエンサーの阿部なつきが8日にエックスを更新。動画の中ですっぴんを披露すると、ファンから称賛の声が集まった。【写真】令和の峰不二子、「スタイル抜群」“大胆ショット”の数々（18枚）7月18日にインスタグラムで公開した美クビレ際立つ動画に、「これ加工じゃないの!?」といったコメントや「限界まで追い込み過ぎです」など心配の声が寄せられていた阿部。先月6日放送の『相席食堂』（ABCテレビ／毎週火曜