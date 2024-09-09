吉高由里子が主演を務める大河ドラマ『光る君へ』（NHK総合ほか）第34回「目覚め」が8日に放送され、まひろ（吉高）が中宮・彰子（見上愛）に恋愛指南をすると、ネット上には「ナイスアシスト」「適切なアドバイス」などの反響が寄せられた。【写真】まひろ（吉高由里子）と彰子（見上愛）を笑顔で見守る道長（柄本佑）『光る君へ』第34回「目覚め」場面カットまひろは物語を書き進め宮中の話題を集めるが、狙いである一条天