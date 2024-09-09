国内メジャー・ソニー日本女子プロゴルフ選手権女子ゴルフの国内メジャー・ソニー日本女子プロゴルフ選手権は8日まで沖縄・かねひで喜瀬CCで開催された。沖縄では初開催となった女子の国内メジャー大会。会場に集まったファンに“神対応ぶり”を見せたのは、24歳の人気選手。長蛇の列ができた光景には好評の声が寄せられ、公開当初から集まっていた反響はネット上でさらに広がりを見せていた。気温30℃を超えるなど、夏らしい