成田凌が主演するドラマ『降り積もれ孤独な死よ』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の最終回が8日に放送され、冴木（成田）と花音（吉川愛）が再会し、手をつなぐ姿が描かれると、ネット上には「泣けちゃうほど尊い」「めちゃめちゃキュンとした」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】花音（吉川愛）を人質にとる陽子（長谷川京子）『降り積もれ孤独な死よ