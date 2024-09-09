〈「ホンモノの戦闘ってやつをやったことがないからさ…」迫り来るロシア軍を前に、自衛隊幹部の”ホンネ“〉から続く 迫り来るロシア軍を前に、武田中隊長から改めて戦闘指導が行われる。主敵は第59独立自動車化狙撃旅団。多くの火力が配備されている模様だが、安達３尉らが所属する中隊には火力が割り当てられる予定はないという……。【「小隊」第2話前編を読む】「ホンモノの戦闘ってやつをやったことがないからさ…」