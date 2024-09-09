二宮和也が主演する日曜劇場『ブラックペアン シーズン2』（TBS系／毎週日曜21時）の第9話が8日に放送され、天城（二宮）がオペを受ける患者にシャンス・サンプル（二者択一）の運試しをさせる理由を打ち明けると、ネット上には「辛い過去背負い過ぎ」「悲しすぎる…」などの反響が寄せられた。【写真】母を抱きしめる天城（二宮和也）『ブラックペアン シーズン2』第9話場面カット双子の弟である渡海（二宮／2役）がオペ室