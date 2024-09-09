1stアルバム『habit』を携えたシドのマオのライブツアー＜MAO TOUR 2024 -habit-＞が8月31日、東京・Spotify O-EASTでファイナルを迎えた。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。◆マオ 画像「まさにマオバンドだと思っています」とアンコールのMCでマオが語ったとおり、アルバムのレコーディングにも参加したnishi-ken(Key)、Leda(G)、Shoyo(B)、DUTTCH(Dr)という手練れのメンバーとの一体感は激アツだった。そればかりか