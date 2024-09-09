北川ひかるは9月7日のAIK戦でホームデビューなでしこジャパン（日本女子代表）の一員としてパリ五輪に出場したDF北川ひかるは、8月19日にスウェーデン女子1部BKヘッケンFFへの移籍が決まった。9月7日にホームデビューを飾った際の写真をインスタグラムに投稿すると、なでしこジャパンのMF長谷川唯（マンチェスター・シティ）からツッコミが入っている。JFAアカデミー福島から浦和レッズレディース、アルビレックス新潟レディー