Jody Godoy[６日 ロイター] - 米連邦地裁がグーグルの反トラスト法（独占禁止法）違反を認定したことを受け、司法省は１２月までに同社に対し、是正措置を提示する見通しだ。６日開かれた審理で明らかになった。司法省は、オンライン検索市場の競争力回復に向けグーグルに提示する是正措置の詳細について、明らかにしなかった。ただ、同省の弁護士は改善策は包括的なものであり、グーグルが検索サービスに人工知能（ＡＩ）をど