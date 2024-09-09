David Shepardson[ワシントン ６日 ロイター] - 米連邦議会下院の超党派議員グループが、米オートゾーンやオライリー・オートパーツなど自動車部品販売大手６社のトップに対し、関税逃れの疑いのある中国企業から製品を購入したかについて問い合わせていることが６日、ロイターが確認した書簡で明らかになった。米下院中国特別委員会の委員長を務める共和党のジョン・ムーレナー氏と、筆頭委員の民主党のラジャ・クリシュナム