◆韓国国際競走（９月８日、ソウル競馬場）韓国国際競走が８日、ソウル競馬場で行われた。コリアＣ・Ｇ３（ダート１８００メートル）は横山武史騎手（２５）＝美浦・鈴木伸厩舎＝騎乗のクラウンプライドが昨年に続く連覇を達成。４つ目の重賞タイトルを手にした。コリアスプリント・Ｇ３（ダート１２００メートル）はリメイクが昨年に続き川田将雅騎手（３８）＝栗東・フリー＝を背に連覇。２頭を管理する新谷功一調教師（４７）