◆第６９回京成杯オータムＨ・Ｇ３（９月８日、中山競馬場・芝１６００メートル、良）サマーマイルシリーズ最終戦、第６９回京成杯オータムＨ・Ｇ３（中山）は、昨年の２歳女王アスコリピチェーノ（ルメール）が完勝。ハンデ５５・５キロを背負いながら力の差を見せつけた。春の悔しさを晴らすためにも、ここで負けるわけにはいかなかった。アスコリピチェーノがポテンシャルを改めて証明する競馬で秋初戦Ｖ発進を決めた。３歳