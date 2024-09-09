◆米大リーグドジャース―ガーディアンズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が８日（日本時間９日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。５回に２試合ぶりの４６号を放ち、史上初の記録をさらに更新する「４６―４６」（４６本塁打＆４６盗塁）に到達した。１点リードの５回１死。ガ軍先発・バイビーの２球目、８３・６マイル（約１３４・５