年齢を重ねるにつれ「カジュアルなTシャツが似合わなくなってきた」という大人女性のお悩みの声から、編集部では40・50代にフィットするアイテムをピックアップしました。今回、ご紹介するのは上品な着こなしが狙える【ユニクロ】の「優秀ブラウス」。美しいシルエットや表情のある素材感など、さりげないおしゃれが叶うアイテムをぜひチェックしてみて。 大人のデイリーコーデをブラウスで上品に格上げ 【ユ