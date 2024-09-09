今年１月に第１子女児を出産したフジテレビ・永島優美アナウンサーが、８日に自身のＳＮＳを更新。長女との２ショットを公開した。この日、インスタグラムで「気候が良くてたくさん歩きました」と報告し、長女を抱っこした自撮りショットをアップ。あわせて「娘がカメラに興味津々で想定外のツーショットが増えてます」と明かし、カメラをのぞき込んで触る長女の姿が写ったショットを掲載した。この投稿には「かわいい」「た