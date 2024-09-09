日常の気になる疑問を解決！旬を迎えている梨おいしく食べるためのコツは？知って楽しいおもしろ雑学を友達や家族にも教えてあげよう。知って楽しい！おもしろ雑学Q.旬を迎えている梨おいしく食べるためのコツは？A.梨はバナナなどのように追熟させないほうがいいので、買ってすぐ食べるのが鉄則。（フルーツジャーナリスト肥後庵代表黒坂岳央さん）シャキシャキした食感に、爽やかな甘みが特徴の梨は8月から10月上旬まで