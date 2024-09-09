リアルなミニチュア集めもガシャポンの楽しみ方のひとつ。今度はまさかのこんなアイテムが、本物そっくりのミニチュアになりました！バンダイから、創業100年以上の総合防災カンパニー、ヤマトプロテックが手掛ける消火設備製品をミニチュアで再現した「ヤマトプロテック ミニチュアコレクション」（全6種：各300円）が登場！ 超絶リアルな消火器などのミニチュアが、順次全国のガシャポン自販機で発売です！1918年創業の「ヤマト