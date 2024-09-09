小林鷹之氏を皮切りに石破茂氏、河野太郎氏、林芳正氏、茂木敏充氏、小泉進次郎氏と出馬表明会見を行い、告示日（9月12日）を前に、いよいよ群雄割拠の様相を呈してきた自民党総裁選。党員・党友票と国会議員票で勝者が決まる選挙戦は事実上の「総理大臣決定戦」とあって大きな注目を集めている。一体、それぞれの候補者の人気はどれほどのものなのか。【画像】小泉進次郎でも小林鷹之でもない…自民党総裁「なってほしくない人