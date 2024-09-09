〈小泉進次郎はまさかの3位…では1位は？ 自民党総裁「なってほしい人」2400名アンケート結果発表！「最下位はあの地味男」「意外と人気な“女性候補”」〉から続く8月14日、岸田文雄総理が不出馬を表明し、多くの政治家が名乗りを挙げている自民党総裁選。一体、候補者と目される政治家たちの人気はどれほどなのか。【画像】石破茂でも高市早苗でもない…自民党総裁「なってほしくない人」アンケート結果を一気に見る「週刊文春