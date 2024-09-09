五輪の檜舞台で精一杯のパフォーマンスを見せたガン。(C)Getty Images良くも悪くもパリ五輪のハイライトとなるパフォーマンスだった。今夏にパリで100年ぶりに開催された夏季五輪。さまざまなアスリートの奮闘がクローズアップされた中で、女子ブレイキンに出場したオーストラリア代表のレイチェル・ガン（ダンサー名：Raygun）が披露したダンス世界的にも波紋を呼んだ。【画像】ドラマ相次ぐパリ五輪の「悲喜こもごも」を厳選