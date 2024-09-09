斎藤元彦兵庫県知事（46）に対する告発文書を作成し、7月7日に命を絶った職員X氏が県側の求めに応じ、追加の通報文書を提出していたことが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】「スタッフがやってくれるでしょ」斎藤知事が”揶揄”した嵐のメンバー兵庫県斎藤元彦知事©時事通信社斎藤知事といえば、告発文書に記されていたパワハラ疑惑やおねだり疑惑が報じられ、百条委員会での答弁も話題となった。「週刊文春