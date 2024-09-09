秋雨前線の活動が活発となって関東北部は8日から猛烈な雨となっています。土砂災害や河川の増水、浸水に警戒が必要です。関東の北部には8日から秋雨前線が停滞していて、雨雲が発達しやすい状態になっています。群馬県では1時間に100ミリ以上の猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が3回出されました。この雨で地盤が緩んでいる恐れがあり、群馬県内には相次いで土砂災害警戒情報も発表されました。また、気