間もなく公開される三谷幸喜監督・長澤まさみ主演の映画『スオミの話をしよう』（9月13日公開）。三谷監督にとって『記憶にございません！』（2019）以来5年ぶり、9作目の監督・脚本作品となる本作には、三谷が脚本を務めた2022年の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」組が多く名を連ねているところも見どころの一つだ。『スオミの話をしよう』は、三谷監督が「一番すてきな部分、コメディエンヌとしての輝きも含めて、今現在の長澤さ