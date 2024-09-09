リクルートは、旅行予約サイト「じゃらんnet」で、メルマガ掲載チェーンホテル限定のタイムセールを9月1日から15日まで開催している。対象となるのは、くれたけホテルチェーン、京阪グループホテル、オリックスホテルズ＆リゾーツ、都ホテルズ＆リゾーツ、ホテルモントレグループ、森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ リゾートマリオット、hotel MONday ホテルグループ、大江戸温泉物語グループ、リッチモンドホテルズ、グランドメ