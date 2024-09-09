日本代表の伊東純也と中村敬斗が所属するフランス1部のスタッド・ランス。YASUDAグループをメインスポンサーに迎えたほか、今夏には来日ツアーを行うなど日本との結びつきを強めている。ただ、今夏のフランスリーグは放映権問題に揺れた。今季の放送局との契約がなかなかまとまらなかったため、放映権収入を予算化できなかったクラブは選手補強に影響が出るなどしたのだ。そうしたなか、スタッド・ランスのディレクターであるマテ