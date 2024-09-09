日本代表は5日に行われた中国とのW杯アジア最終予選に7-0で大勝した。歴史的惨敗となった中国では“恥辱”と伝えられており、ブランコ・イヴァンコヴィッチ監督の求心力低下もささやかれている。『SOHU』などは、「中国代表で内紛勃発！試合後、多くの代表選手が泣き崩れ、イヴァンコビッチ監督を“ペテン師”と罵倒」と伝えていた。中国代表選手たちはWeChat（中国のSNS）で感情を吐露していたそうで、一部には指揮官をペテン師扱