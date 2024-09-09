９月５日に行なわれたホームでの中国戦に７−０で圧勝した日本代表は、北中米ワールドカップ・アジア最終予選の連勝を目ざし、10日のバーレーン戦に向けて敵地で調整を続けている。そんな日本代表にコーチとして今回から加わったのが、今年５月にフランクフルトで現役を引退したばかりの長谷部誠だ。その長谷部コーチが日本代表のキャプテンを務めたワールドカップ３大会（2010、2014、2018年）で共闘し、現在は2022年に続く