自民党道9区支部は８日、堀井学元衆議院議員の辞職を受け後任支部長を選ぶ選考委員会を開き3人の候補者を、党本部に推薦することを決めました。８日、苫小牧市で行われた選考委員会では、候補者3人が面接や討論会を行いました。その後、35人の選考委員によって投票が行われましたが、この結果が僅差だったため、3人全員を推薦することを決めました。候補者は室蘭市の村上裕幸さん(元教員)、東京都の平山隆道さん(会社経営)と同じく