コメの収穫シーズンを迎える中、鈴木知事が長沼町で「ゆめぴりか」の稲刈りを行い、コメ不足の解消をアピールしました。鈴木知事は７日、長沼町の水田で「ゆめぴりか」の稲刈りを行いました。全国的にコメの品薄状態が続くなか、まもなく道産の新米が届くとコメ不足の解消を訴えました。（鈴木直道知事）「これから順次おいしい北海道米が皆さまの手元に届きますので、過度な心配をすることなくご自身が食べる分を購入