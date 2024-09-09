小樽市の国道では軽トラックとバイクが衝突する事故があり、バイクに乗っていた男性が意識不明の重体です。ドアが大きくへこんだ軽トラック。そばにあるバイクは大破していて事故の衝撃の大きさがわかります。事故があったのは小樽市銭函3丁目の信号機がある丁字路交差点です。７日午後9時ごろ、南方向に向かって走行していた軽トラックが右折しようとしたところ対向車線のバイクと衝突しました。消防によりますと、この事故でバイ