北海道・足寄町上利別で9日午前2時ごろ、国道242号を南に向かって走行していた軽乗用車が、右から来たクマ1頭と衝突しました。軽乗用車の運転手にけがはありませんでした。警察によりますと、衝突したクマは小さめで、事故のあとは車道から立ち去ったということです。