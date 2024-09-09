きょう(月曜日)は前線が東北地方付近に停滞し、湿った空気の通り道となる東海地方や関東甲信地方などでは晴れていても急な雷雨にご注意ください。空が暗くなったりなど雷雲が近づくサインがあるときは頑丈な建物に避難するなど安全にお過ごしください。また、群馬県や長野県ではきょうの未明にかけて大雨になっていて一旦止むところが多くなりますが午後になると再び雷雨の恐れがあります。きょうまでは土砂災害や河川の増水に警戒