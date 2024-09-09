立憲民主党代表選の候補者は、自民党総裁選候補の姿勢を批判しました。泉健太代表：自民党の総裁選を見ると「立憲民主党の総裁選か」というくらいに、防衛増税ゼロとか政策活動費を廃止するとか「どの口が言ってるんだ」と。野田佳彦元首相：政治資金の未記載の問題は、ちゃっかりしっかり脱税したんですよ。今ごろ党の公認しないって言ってるけど、なんであの時言わないんですか。枝野幸男前代表：解雇規制の緩和。もっと働く人た