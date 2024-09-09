9月16日（月）中山競馬場で行われる、第78回朝日杯セントライト記念（G2・3歳オープン・芝2200m）の登録馬は下記の通り。菊花賞トライアル。皐月賞2着のコスモキュランダなど14頭がエントリー。【弥生賞】伏兵コスモキュランダが抜け出す…シンエンペラーは2着14頭がエントリーアスクカムオンモア57.0アスクハッピーモア57.0アーバンシック57.0エコロヴァルツ57.0エコロレイズ57.0コスモキュランダ57.0サルヴェージ