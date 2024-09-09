9月15日（日）中京競馬場で行われる、第42回ローズステークス（G2・3歳オープン・牝・芝2000m）の登録馬は下記の通り。秋華賞トライアル。春はダービーなど男馬との対決を選んだレガレイラなど16頭がエントリー。【日本ダービー】紅一点レガレイラは5着敗退16頭がエントリーオーロラエックス55.0カニキュル55.0クイーンズウォーク55.0サフィラ55.0ザブライド55.0サンセットビュー55.0セキトバイースト55.0タガノエ