きょうも関東を中心とした東日本で、大気の状態が不安定になります。未明は群馬県高崎市付近で、数年に一度しか降らないような猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が発表されました。いったん朝は雨が小康状態になりますが、午後は再び天気の急変に注意が必要です。きょうは北海道や東北北部、関東から九州で日差しが届くでしょう。東北南部は雲が広がりやすく、雨の降る所がありそうです。また、関東から九州の太平洋