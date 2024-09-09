3日後に告示される自民党の総裁選挙は9日、高市経済安保相が出馬表明を行う予定で、候補者間の論争も活発化しています。林官房長官は8日、マイナンバーカードへの一本化に伴い12月に廃止される現行の健康保険証について、国民の不安をふまえて廃止延期も検討すべきだとの考えを示しました。林官房長官：みなさんが納得した形でスムーズにマイナ保険証への移行と、これをやっていくために必要な検討をしていきたい。これに対し河野