2024年のサマージョッキーズシリーズは第15戦の京成杯オータムハンデキャップ（G3）が終了し、シリーズ通算36ポイントの松山弘平騎手が、2007年にサマージョッキーズシリーズが始まって以来、史上初の2年連続でシリーズチャンピオンの称号を手にした。なお、優勝した松山弘平騎手には、褒賞金100万円および賞品（30万円）が贈られる。松山弘平騎手 JRA通算1200勝達成「2年連続チャンピオン」松山弘平騎手コメント「凄く嬉しいで