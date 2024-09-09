繰下げ受給は、本来65歳から受給する年金を、最大で70歳まで繰り下げて増額した年金を受給できる制度です。繰下げ受給を待機している間に、まとまったお金が必要になったとき、年金を一括して受け取ることができるのか解説します。 年金の繰下げ受給とは 65歳までに老齢基礎（厚生）年金の受給資格期間を満たしている方は、65歳から年金をもらえます。しかし、66歳に達する前に年金請求をしなかった場合、66歳以降に老齢