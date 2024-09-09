◆ オスナ、松本、藤井ら離脱相次ぐ…「若い投手たちの必死の継投」での勝利に首脳陣も一安心？ソフトバンクは8日、西武とのカード最終戦を3−1で勝利した。5回まで1失点と試合を作った先発の松本晴が6回二死一・二塁の場面で降板するも、2番手の岩井俊介が外崎修汰を左飛に打ち取った。7回には3番手の大山凌が二死一・二塁のピンチを作るも、4番手の長谷川威展が源田壮亮から空振り三振を奪い切り抜けた。8回は5番手の杉山一樹