○カブス2−1ヤンキース●＜現地時間9月8日リグリー・フィールド＞シカゴ・カブスが接戦制して被スイープを回避。鈴木誠也外野手（30）は「3番・指名打者」でフル出場するも、無安打に終わった。2試合連続完封負けを喫しているカブスは初回、ヤンキース先発のコールから二死満塁のチャンスを作り、アイザック・パレデスの2点適時打で先制に成功。2回以降はわずか1安打に抑え込まれるも、先制リードを投手陣が死守。