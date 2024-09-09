大学教授としても活躍する韓国の競泳女子選手が、完璧なプロポーションでファンを圧倒している。【写真】韓国競泳選手、引き締まった完璧ボディイム・ダヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。英語で「秋は何ができたか、何ができなかったか、そして来年は何をしたいかを考えるのに最適な時期だ」とキャプションに綴り、2枚の写真を投稿した。公開された写真では、クロップド丈の長袖トップスにホットパンツを合わせた服装のイ