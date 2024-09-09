「伊藤レポート」で社外取締役の重要性を説きながら、自らいくつもの会社で役員を引き受ける。しかし、問題が起きると、途端に口を閉ざす。なぜ彼は説明責任を果たさないのか。小林製薬の経営に11年も関わってきた、「ミスター社外取締役」こと伊藤邦雄本人に話を聞いた。前回記事『小林製薬の経営に関わって11年…なぜ彼は口を閉ざすのか「ミスター社外取締役」伊藤邦雄氏を直撃した』から続く。「伊藤銘柄」としての悪名もう一つ