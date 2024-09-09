「伊藤レポート」で社外取締役の重要性を説きながら、自らいくつもの会社で役員を引き受ける。しかし、問題が起きると、途端に口を閉ざす。なぜ彼は説明責任を果たさないのか。小林製薬の経営に11年も関わってきた、「ミスター社外取締役」こと伊藤邦雄本人に話を聞いた。11年間何をしていたのか東京郊外の閑静な住宅街に、ひときわ目立つ豪華な一軒家がある。派手な高級外車が駐車されたその豪邸のインターホンを鳴らすと、渦中の